修例風波：官媒斥《香港人權與民主法案》　是廢紙無效力

美國國會參議院通過《香港人權與民主法案》後，多間官媒周四（21日）發表評論文章，指法案混淆是非，顛倒黑白，玩弄雙重標準，為香港激進暴力犯罪分子撐腰，直指該法案沒有任何效力，是廢紙一張。有官媒更指，美國一些人機關算盡企圖搞長臂管轄是枉費心機，注定徒勞。

官媒指，法案讓美國把香港自治狀態進行認證，以決定是否基於《香港政策法》，給予香港獨立關稅區等特殊待遇，做法令人匪夷所思，質疑香港事務何時輪得到美國指手畫腳，直斥法案嚴重違反主權平等、不干涉內政這一現代國際法基本原則和國際關係基本準則。

官媒直斥，個別美國人士以人權民主的幌子，妄圖破壞香港繁榮穩定、阻礙中國發展，其行實惡，其心可誅，必遭千夫所指，注定竹籃打水一場空，徒留歷史罵名，促請他們認清形勢、尊重法理、看清民意，立即停止支持激進暴力犯罪行為，直指任何「反中亂港」行為必將付出代價。

另有官媒指，法案助長香港激進勢力和暴力分子的囂張氣燄，進一步把香港攪亂，不僅將損害中方利益及中美關係，更嚴重損害美國自身的利益，指美方不要搬起石頭砸自己的腳。該官媒又指，對於美方損害中方利益的任何舉動，中方必將針鋒相對，有力反制，絕不會任由他們在香港事務上為所欲為。

另一篇官媒文章指，持續數月的暴力衝擊已影響香港經濟，旅遊、零售、餐飲及住宿服務業所受的損害最直接、最突出，而市面許多街道、大學及公用設施被暴徒們破壞得滿目瘡痍，直指如繼任由暴力活動愈演愈烈，香港的繁華和未來及經濟成就，勢將毀於一旦。