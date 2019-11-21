九寨溝廁所亂象頻生　污水隨意排入岷江毀環境

四川九寨溝景區2017年遇強烈地震後變成廢墟，早前剛重建後開放，隨即因廁所問題引起爭議。有遊客發現，景區內沒有免費和乾淨的公共廁所，而私營廁所存在胡亂搭建、廢水亂排亂放和違規收費等亂象。阿壩州政府周三（20日）晚上回應稱，正全面排查景區內各類廁所，清理相關亂象，有關調查和整頓情況稍後向公眾發布。

內媒記者早前發現，景區九環線上多為私人搭建的廁所，遊客使用廁所需繳付1元（人民幣‧下同），在5分鐘內共有137名遊客排隊用廁所。廁所多設置在超市內，除成都都汶高速綿虒服務區有免費公共廁所外，沿線幾乎都是收費廁所。惟大部分廁所環境髒亂，臭氣熏天，廁所內設施簡陋，但遊客無從選擇。有遊客表示，即使環境髒亂也只能妥協，「人有三急，別人收10元也得給」。

內媒表示，當地雖張貼有廁所管理規定等，但相關措施形同虛設。景區內不少廁所老闆隨意搭建管道，將未經處理的糞水排放在長江上游的支流岷江中，對當地生態環境和形象產生不良影響。在管道附近的水邊，堆放大批垃圾，散發出陣陣臭味。

有旅行社表示，目前當地只有私人搭建的收費廁所供旅客使用。有廁所老闆表示，政府沒有補貼在景區內建造廁所，沖水、建造和僱人清掃等均需用錢，收費是正常的。另有旅客表示，出現上述情況是當地政府監管不足所致，「沒想到自己的排泄物會直接排入岷江，很愧疚」。

對此，阿壩州政府回應稱，從周四（21日）開始清查景區沿線的廁所，清查違規經營、私搭亂建和違規收費、亂排亂放等廁所亂象。