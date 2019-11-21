王岐山：中國堅持經濟改革　繼續走和平發展道路

中美貿易戰持續，中國國家副主席王岐山周四（21日）出席彭博社新經濟論壇時表示，中國雖然面臨國內外各種挑戰，惟中方仍會堅持在經濟改革上的承諾，在市場資源分配上做好決定性角色，堅持走和平發展道路，並同時警告國際秩序正受到打擊。

王岐山指，全球保護主義、單邊主義及民粹主義正上升，國際秩序正受到攻擊，強調中國文化一向重視傳統、和諧、創新和多樣性，在戰爭與和平之間，中方必定選擇和平，認為應放棄零和博弈思考模式以及冷戰思維。他又指，發展必將是平衡和包容，中美雙方需共同努力，讓經濟全球化能為服務全球各地人民。

美媒彭博社報道指，有份出席論壇還包括美國微軟公司始創人蓋茨（Bill Gates）、美國前財政部長保爾森（Hank Paulson）與美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）等政商界人物。

基辛格在論壇上表示，中國是經濟大國，難免與美國會有一些「互相踩腳」的情況，雙方需了解清楚各自情況。他續指，希望中美就正在進行的經貿磋商取得成功，認為現時是一場全面對話的開端，盼能夠繼續開展各類對話；他強調，若雙方經貿問題處理不當，或將引發真正的戰爭。