西安公司推「喝風辟穀」治癌症　獲政府補助惹爭議

陝西西安市一間推廣「喝風辟穀治病」的公司，周三（20日）被內地傳媒揭發，其沒有科學根據的「療法」竟獲政府補貼金，引起輿論爭議。據報道，該公司的「喝風辟穀治病」號稱不吃東西、只喝水，便能達到治愈癌症、糖尿病、減肥等功效。目前，有關情況已通報西安市工商管理局曲江新區分局，該公司已暫停營業。

涉事的公司名為西安喝風公司，2017年成立，位於曲江文化產業園23樓，註冊資金為1000萬（人民幣．下同，約1131萬港元），其經營範圍包括國學文化交流活動的組織、策劃；健康管理；圖書的批發、零售等。該公司的微信公眾號，有關「辟穀治病」的文章有1200多篇，並配有多個案例。

一位自稱導師的李姓女子表示，自己剛剛參加完終南山培訓班，表示辟穀方法獨特在「看病找醫院是對外求，求助別人。我們是通過潛意識，是內求，不斷暗示我是健康的」。意思就是，不斷誇讚自己身上各個器官；哪部位不舒服，只要摸一摸說「對不起，我愛你」，就能治好病痛。

據了解，學習「辟穀治病」是免費的，但成為導師要交費25,800元（約港元）；幾乎所有導師都是由學員繳費後擔任。成為導師後，便可在全國各地開展的「辟穀法」線下分享會。

雖然外界批評該療法缺乏科學根據，惟內媒發現該公司在今年6月28日，申領《西安曲江新區創新創業券》，以「能耗補貼」項目，獲得約5644元（約6387港元）補貼，令外界狂轟當局「胡亂審批」。

有內地律師指出，所謂「辟穀」是「不食五穀」的意思，通過不進食的方法達到治病養生的目的，真實作用有待醫學界進行專業論證；惟如果西安喝風公司宣傳辟穀能治病，則需要證明方法確實有效果，否則涉嫌虛假宣傳。他又呼籲消費者不宜輕信類似宣傳。