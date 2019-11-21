修例風波︰深圳警方公開片段　顯示鄭文傑曾3度出入會所

英國駐港總領事館前職員鄭文傑今年8月被指涉在內地嫖妓遭當局行政拘留，但他日前接受外媒訪問時聲稱被拘留期間，遭內地秘密警察毆打虐待，引起輿論關注。深圳羅湖警方周四（21日）公開鄭文傑步入某會所，和他接受審訊時認罪的片段，顯示鄭在今年7月至8月期間，至少3次光顧該會所。羅湖警方強調，此案純屬普通的治安案件，且證據確鑿。

從警方公開的閉路電視畫面中可見，鄭文傑曾在今年7月23日、7月31日以及8月8日三度單獨光顧某間會所，並由會所職員帶進房間；其中在8月8日（即鄭被拘留前一天）的片段可見，鄭文傑於當晚9時03分結帳離開。

另在鄭文傑接受警員審問片段中，警員詢問鄭為何拒絕通知家人和律師時，鄭稱「因為覺得這件事很丟臉」；鄭又表示覺得「好丟臉啦，好羞愧啦」，「沒臉去見我的女朋友、我的家裏人」，強調自己「深感愧疚、自責，我決意改過，不會再犯」。

羅湖警方接受官媒訪問時指出，鄭文傑因違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第六十六條規定，於8月9日被警方處以行政拘留15天，並於8月24日獲釋；期間，警方依法保障了鄭文傑的各項合法權益，不存在刑訊逼供的情況；又指鄭獲釋前，駐所醫生對其身體進行全面檢查，顯示身體狀況良好。警方強調，中國是一個法治國家，任何人違法犯罪都必須依法受到懲處。