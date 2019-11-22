修例風波：官媒批美通過香港人權法　玩雙重標準是錯打算盤

香港反修例風波持續，事件引起國際關注。美國眾議院、參議院日前先後通過《香港人權與民主法案》，並將交予總統特朗普簽署成法，對此官媒周四（21日）發表社評文章，批評法案的通過是雙重標準的登峰造極之作，並強調美方打「香港牌」只會是錯打算盤，注定不會得逞。

文章指，美國政客對自己、盟國和利益相關方百般縱容包庇，但對異己國家、地區及與不關其核心利益的國家、地區卻百般指摘、橫加制裁，例如對西班牙、智利等國騷亂或譴責暴力，或呼籲嚴懲騷亂分子，但對持續施暴5個多月的香港激進暴力犯罪分子，卻反而說是「一道美麗的風景線」，披上各種高尚的道德外衣，批評《香港人權與民主法案》的通過充分體現了美方玩弄雙重標準的偽善與冷血。

該文續稱，美國自身人權紀錄劣迹斑斑，為防被指控更退出了聯合國人權理事會，但對於法治和自由指數排名均比自己高的香港，卻居然指手畫腳、橫加指摘，運用得如此爐火純青的雙重標準可謂是滑天下之大稽；又批評美國自己處置國內示威活動時對示威者絕不手軟留情，更在前年開槍打死近千人，但如此反差美方政客卻視而不見，反而毫無根據地抨擊香港做法，殊為可笑。

文章進一步表示，冷血的美國政客選擇性眼盲，看不到大批港人在社會動盪中生計無着的憤怒與無奈等；選擇性失聰，只聽得進反中亂港政客的一面之辭，永遠聽不到那些暴力受害者的呼聲，批評操作雙重標準是美方長期以來對待異己的一貫手法。因此，中方提醒美國國會的反華政客別錯打算盤，有關法案必將損害包括美國在內的世界各國在港利益，損人不利己，必將遭到國際社會一致反對。