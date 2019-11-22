非法捕撈700多公斤長江刀魚　漁民判囚半年緩刑一年

內媒周四（21日）引述上海市鐵路運輸檢察院消息報道，漁民周某早前非法捕撈了700餘公斤長江刀魚並銷售謀利，近日被法院一審以非法捕撈水產品罪判囚半年，緩刑一年，並賠償國家漁業資源損失約24.3萬元（人民幣．下同，約27.5萬港元）。

檢方透露，周某去年4月至6月先後僱傭另案處理的6名工人，在《漁業捕撈許可證》已過期且未辦理專項許可，並明知自己與寶山區漁政管理檢查站簽署的《上海市寶山區漁業資源監測協議書》約定的監測對象為鳳鱭的情況下，仍駕駛「蘇通漁26628」船到長江上海段水域非法捕撈。至當年6月21日，警方成功拘捕涉案人士，並當場在船上查獲3公斤長江刀魚乾和15.23公斤鳳鱭幹。

據在案銷售記錄，周某在案發期間非法捕撈並銷售的長江刀魚共計748.62公斤，市場價值約24.3萬元。檢方認為，禁漁期應當是漁業資源休養生息、繁衍後代的時間，但周某不惜打着漁業資源監測的幌子公然捕撈珍稀漁業資源長江刀魚，獲利巨大，所以必然要受到法律嚴懲。今年9月20日，法院一審判決認定周某某犯非法捕撈水產品罪，作出上述判決。