巡山員擅帶獵槍防身　取水不慎滑倒擊傷自己

台灣南投林區管理處第14林班地一名高姓巡山員，周四（21日）在山區紮營附近取水時，被槍傷造成右手肘粉碎性骨折。當時外界誤以為事件屬「山老鼠」（指擅在公有林區內盜伐林木的人）所為，詎料經警方及當局深入追查，發現真相竟是高男自行攜槍上山誤觸而受傷。南投林管處事後表示遺憾，將依行政程序處理追究責任。

高男連日來與5名同事前往事發山區駐紮加強巡檢，不料當日他到溪邊取水時，突然感到右手肘劇痛受傷，其同事發現後趕緊協助護送其下山，並送往中榮埔里分院救治。不過事後高本人對於受傷情況說得不清不楚，其同事也不確定有聽到槍聲，導致外界一度以為是由山老鼠開槍。

直到經警方一整天訊問後，高男始坦承是自己私自攜帶原住民自製獵槍上山防身，卻在取水時不慎滑倒才導致槍枝走火擊中自己。林管處表示，近期頻繁有山老鼠出現於仁愛鄉山區，尢其是在萬大南溪附近，故派員組隊上山進行貴重木清查及巡護工作，對同仁公私分際沒拿捏清楚，且未在第一時間說明實情表示遺憾，該處將待警方釐清案情後，再依相關行政程序處理。