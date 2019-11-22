法院列詳細限制消費內容　查封王思聰財產

內地萬達集團董事長王健林的獨子王思聰近日深陷欠債風波，北京市第二中級人民法院（北京二中院）周二（19日）向王思聰下達了限制消費令。據北京二中院新聞辦負責人周五（22日）稱，截至到目前，因王思聰未按執行通知書要求履行還款義務，故該院除對王思聰採取限制消費措施，並查封王思聰名下的房產、車輛、銀行存款等財產。

據內媒記者周五從北京二中院召開的新聞通報會獲悉，目前王思聰已依照法院發出的財產申報令，向北京市二中院申報財產。另外，當事人反饋雙方就涉案債權履行正在協商中。下一步，法院會依法核實王思聰申報的財產情況，並結合雙方協商情況，依法適時採取相關措施。

根據法院限制消費令，除非經申請獲批，否則王思聰不能實施高消費行為，包括：乘坐交通工具如飛機、列車、輪船時，不得選擇二等以上艙位；到酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費；購買不動產或者新建、擴建、高檔裝修房屋；租用高檔寫字樓、賓館、公寓等場所工作；購買非經營必需車輛；旅遊、度假；支付高額保費購買保險理財產品；乘坐高鐵列車、其他動車組列車一等以上座位等其他非生活和工作必需的消費行為。