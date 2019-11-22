黑惡主犯虛報個資入黨成村官　勢力滲政治擴大實力

北京一個黑惡組織主犯張艷超為首等17人，過去多年來以組織之名作惡多端，以暴力欺壓百姓，甚至派人斬村書記。其中張艷超更以黑社會身份申請入黨，成為延慶鎮石河營村原經濟合作社專職社長，拉攏國家公職人員成保護傘，成為當地一時無兩的黑村霸。該案周五（22日）在北京市第一中級人民法院作終審判決，維持原判，張艷超被判刑13年。

張艷超於2014年至前年間，與徐連敬、趙春陽、林碧洋等9名核心成員，組成涉案組織，多次犯下各種刑事案件，參與毆鬥、傷人、尋釁滋事等活動。其中張艷超更透過虛假資料違規入黨，成為石河營村經濟合作社專職社長，令整個組織勢力更加穩固。

據報張艷超成社長後，曾對村兩委會、村民代表會議多加干涉，使得基層黨組織、基層群眾自治組織的管理秩序形同虛設，令黑勢力入侵政治架構。張的組織更因而不斷擴張，建立地下非法秩序同時，更以各種手段來逃避打擊。

張艷超等17人涉犯破壞生產經營罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、聚眾鬥毆罪等，於8月27日進行一審。當時法院判罰張艷超入獄13年，而李楊、徐連敬、趙春陽、林碧洋等16人則判以1年10個月至10年刑期不等。雖然他們已作出上訴，但法院最終維持原判。