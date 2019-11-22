生豬數量年半以來首回升　專家料市場需求轉變

中國農業農村部周五（22日）就10月份生豬生產形勢舉行新聞發布會，該部畜牧獸醫局局長楊振海表示，當前全國生豬產能下滑已基本見底，能繁母豬存欄數量更首次止跌回升，但預計市場供應要到明年下半年才明顯增加。

楊振海指出，隨着扶持生豬生產各項政策落實，養殖戶補欄增養積極性明顯提升，上月生豬生產主要指標出現積極變化。其中能繁殖的母豬存欄環比增長0.6%，自去年4月份以來首次出現增長。全國年出欄5000頭以上規模養豬場經統計共有1.3萬家，規模豬場生豬存欄和能繁殖的母豬存欄已連續兩個月環比增長。另全國生豬存欄降幅連續第3個月收窄，全國生豬生產恢復情況不斷改善。

楊振海稱未來除加快落實中央推出的各項政策措施，持續做好非洲豬瘟防控工作，強化生產調度和指導，適時向社會發布信息，另組織開展屠宰企業凍肉庫存排查，杜絕限制生豬和豬肉流通行為，保障正常市場秩序。

中國農科院副院長梅旭榮周四（21日）在一個農業科技論壇上表示，內地爆發非洲豬瘟後，豬肉市場已出現結構性變化。一方面，禽肉、牛羊肉等供應在一定程度上緩解豬肉供應壓力。另一方面，冷凍肉市場投放量增加，雖然國內消費者更青睞鮮肉，但假如鮮肉價格過高，部分消費者便可能選擇冷凍肉，令鮮肉的需求下降，市場價格也相應變化。