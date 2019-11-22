內地政府嚴控鼠疫　公路機場設點檢測體溫

甘肅及內蒙古自治區本年先後出現四宗鼠疫病例，其中一名病人死亡。內蒙古自治區鼠疫防控應急領導小組周四（21日）印發「進京出蒙防火牆工作方案」，要求建立疫情預警、醫療機構排查及出境交通檢查等3道防線，嚴防疫情擴散蔓延。網傳甘肅、內蒙、寧夏、新疆、遼寧及吉林等多個北方省區300多條村莊被完全封鎖，並由武警駐守及切斷通訊，不准村民進出，以防鼠疫擴散，惟消息未獲證實。

報道指，內蒙錫林郭勒盟錫林浩特機場入口已加設體溫測量，每個人的檢查結果均要登記。出入蘇尼特左旗的高速公路設置體溫檢測點，所有來往車輛人員都需檢測，並登記姓名、電話、出發地及目的地等資料。此外，運送牲畜、野生動物或野生動物製品的車輛，需向農牧或森林公安部門通報登記，由後者按照規程前往處置。

知情人士指，如內蒙再出現鼠疫病例，會就地隔離治療，嚴禁私自轉運病人。他又指，在發現鼠疫前，內蒙及全國的鼠疫防控系統似乎已經「休眠」多時，醫學生上課都不學鼠疫，距離上一次出現人類感染鼠疫，已經過去15年。截至周二（19日）下午三時，錫林郭勒盟雖無新增人類感染鼠疫個案，但不斷有動物屍體驗出對鼠疫呈陽性反應。

甘肅酒泉於本年9月確診首例鼠疫，患者其後感染敗血性鼠疫死亡。其餘3宗病例均來自錫林郭勒盟，其中一對牧民夫婦感染肺鼠疫，已轉往北京的醫院治療，病情危重；另一宗病例是周日（17日）通報的腺鼠疫個案，病人事前曾在採石場剝食野兔，他在烏蘭察布盟化德縣的醫院接受隔離治療，與他密切接觸的28人繼續醫學觀察，目前沒有發燒等異常情況。

有報告指出，內地的鼠疫自然疫源區包括西部旱獺疫源地、西南家鼠疫源地、華北沙鼠疫源地及喜馬拉雅旱獺鼠疫疫源地，過去雲南、貴州、廣西、西藏、青海、甘肅、內蒙古等地區均有個案發生。