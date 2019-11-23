中醫店高價賣「養生鞋」　聲稱可緩解高血壓及近視

河南鄭州一間中醫店，近日因「賣鞋」而引起網民關注，皆因店內出售一款聲稱向中老年及亞健康人士研發、可緩解高血壓和近視的「養生鞋」，每雙售價可高達2619元（人民幣．下同，約2964港元）。不過中醫指出，該鞋的鞋墊或對局部穴位有按摩作用，但能否達到治療效果仍有待商榷，並認為其宣傳得有點過頭。

據該名為「中醫反射療法科普站」的中醫店員工介紹指，「養生鞋」的鞋墊內有中藥，鞋墊上的布帶有具按摩作用的磁點，內部更有滋潤的遠紅外負氧離子，以及擁有專利的晶片，用者不但可緩解高血壓等，長期穿着更能改善視力。此外，店內還放上不少證書，並聲稱獲「神經系統足底穴位組合按摩板專利」。

該鞋墊售價為298元（約337港元），鞋的本身則至少要1388至1689元（約1570至1910港元），需要一整套購買，但仍吸引不少顧客力捧，「我給家人都買了十幾雙了，肯定有效果」。不過有中醫認為，鞋墊透過穴位能讓腳部有局部發熱的感覺，有一些很好的按摩作用，惟能否或多久能達到治療效果則有待商榷，「宣傳得有點過頭了，藥物還不一定能達到，鞋墊就能達到嗎」。