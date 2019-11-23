景區設施安全成疑　專家籲採收費制增防護預算

台灣南投縣奧萬大森林遊樂區本月初發生幼童從吊橋墮亡事故，引起外界對景區及旅遊設施的安全疑慮。台灣山多谷深，大多設有高空吊橋、景觀橋或步道等，但因為數眾多且負責單位不一，難以共同管理及維護。有專家指旅遊設施均藏有安全盲點，建議景區擴大收費增加安全防護預算。

台灣旅行業品質保障協會秘書長吳美惠指，景區的護欄及護網材質不一，部分採用鋼絲或尼龍，並無統一的安全材質規範；另存在管理混亂現象，如山區景點住宿及餐飲業者多半未有執照，墾丁部分的水上電單車非法經營等。

台灣旅行公會總會召集人李奇嶽表示，景區及設施的安全防護和保養檢測，仰賴人員巡檢及監測。大部分景點並無收費，並由地方政府管理，惟因縣市經費有限，經費來源自然捉襟見肘。他建議可調整為收費制，從而加強安全防護人員的設置與培訓，進一步保障旅遊安全。

有專家指出，景區護欄及遊樂設施有安全盲點，例如吊橋的防護措施尺寸多為成年人設計，容易發生幼童因好奇伸出欄杆外的意外。觀光局技術組組長張隆城指，各部門均定期巡檢吊橋的安全防護，另每年都舉辦加強緊急應變小組的安全培訓演練，減少旅遊意外事故。

東網駐台灣記者宋江誠報道