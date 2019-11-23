通宵打牌6小時後頭劇痛　中年漢腦中風險死

廣東省河源市一名男子早前捱夜連打6小時麻雀後突發頭痛，經檢查被確診為腦動脈瘤破裂出血，幸醫生及時發現，經手術男子已康復出院。醫生表示，假如腦動脈瘤第二次破裂，死亡率很高。

48歲的潘先生本月8日晚上9時許外出與朋友打麻雀，直到第二天凌晨3時許。回家後，潘先生感到頭部、頸椎和肩膀疼痛。起初他以為是睡眠不足所致，於是隨便在痛處貼上藥貼。一天之後，潘先生頸肩的疼痛稍為緩解，但頭痛卻愈來愈嚴重，於是求醫。

當地醫院最先替潘先生進行腦部掃描時，發現他大腦蛛網膜下腔出血。潘先生其後在家屬陪同下，輾轉前往廣東三九腦科醫院。該院的血管神經外科主任吾太華替潘先生進行CT心臟血管造影檢查後，發現他左側大腦動脈有一顆花生米大小的動脈瘤。醫生其後動手術令該動脈瘤不再出血，潘先生現已康復出院。

吾太華表示，9成腦動脈瘤的患者都是沒有症狀，但該瘤一旦破裂，後果會很嚴重。而體力勞動、長時間休息不足、情緒波動等情況，都有可能令該「不定時炸彈」引爆。他又提醒，現正值秋冬交替，早晚溫差較大，是腦血管疾病的高發期，作息不規律以及長時間打麻雀會令腦部供血增加，容易造成爆血管。