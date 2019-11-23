中國大陸間諜叛逃　聲稱中方干預港台及澳洲政治

澳洲傳媒周六（23日）報道，一名中國大陸間諜叛逃澳洲，披露中國在香港的高級軍事情報官員身份，並提供中方如何資助並干預香港、台灣及澳洲政治行動細節，包括綁架香港銅鑼灣書店股東李波、組織「網軍」影響台灣選舉。他正申請澳洲政治庇護，聲稱「一旦返回中國就會死」。

王立強（Wang "William" Liqiang，音譯）接受《時代報》訪問時表示，已將資料交予澳洲安全情報組織（ASIO）。他提到自己以香港上市公司職員身份，滲透香港多間大學的學生組織，建立內地生網絡，亦曾參與2015年10月的銅鑼灣書店行動，將書店5人帶到內地。

在台灣，王立強宣稱自己負責協調一隊類似俄羅斯在美國總統選舉期間影響選情的「網軍」，主要是滲透當地媒體、寺廟及基層組織，結果成功干預去年11月的九合一地方選舉，為親中國大陸候選人取得勝利。他另提到，5月時獲發一本假南韓護照，以虛假身份在台北行動，以影響當地明年1月舉行的總統大選，目的是讓蔡英文下台。

除香港及台灣外，王立強亦提到，其組織與幾個重要澳洲政治捐助人來往，包括一名曾在一名議員辦公室工作的職員。

27歲的王立強自2014年起，成為中方情報人員；他目前以旅遊簽證身處悉尼某地，正尋求澳洲政府緊急保護。當被問及為何會變節時，他稱年初來悉尼看望妻兒後感到掙扎，數月後決定與ASIO其中一名成員見面，並將秘密資訊交予ASIO，承認餘生將活在恐懼中。