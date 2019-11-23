天價墓每平方米9萬人仔 市民：骨灰撒海餵魚好了

中國人傳統觀念是希望先人入土為安，也十分重視墳墓的位置。近日河南省發布殯葬新規定，嚴厲打擊「天價墓地」，有內媒記者走訪當地多處公墓，發現不同墓地價格相差竟高達數十倍，而最貴的墓地按面積計，每平方米售近9萬元（人民幣‧下同，約10萬港元）。

本月初當地記者分別前往河南鄭州了解，經梳理，發現當地公墓的價格從2萬多元（約2.3萬港元）到30多萬元（約33.9萬港元）不等，一些夫婦雙人墓及家族墓，價格更可高達86多萬元（約97萬港元）。

記者發現，即使在同一墓園，墓地的售價也可相差20至30倍，假如選擇最經濟實惠的樹葬或花壇葬方式，相差更達80至90倍。有從事墓地中介工作的劉女士指出，地理位置、面積、綠化等因素都會影響墓地價格。

在鄭州邙山黃河紀念公園，有工作人員介紹一幅每平方米售價近9萬元（約10萬港元）的墓地，指墓地正前方兩側各有一座山峰，象徵着「左青龍、右白虎」。

對於墓地價格的看法，有市民認為「老人們辛苦了一輩子，不想讓他們受委屈」，為好兆頭，貴一點也願意付。也有人驚訝天價墓比人住的樓房還貴，自言「將來（死後）還是把骨灰撒到大海去餵魚」。

針對鄭州周邊公墓的定價，鄭州市民政局社會事務處蔡姓工作人員表示，當地公墓主要由市場定價，沒有明確的規定。蔡某又稱，公墓管理已經從殯葬管理處移交民政部門一年多，管理措施比以往更為嚴格。

上月底，河南省委辦公廳、省人民政府辦公廳便印發《河南省推進移風易俗倡樹文明殯葬新風實施方案》，內容指相關部門將嚴厲打擊殯葬領域違法違規行為，嚴肅整治違規亂建公墓、違規銷售超標準墓穴、豪華墓、天價墓、活人墓、宗族墓，炒買炒賣墓穴或骨灰格位等問題，遏制公墓企業暴利行為。鄭州市表示正制定相應配套規定。