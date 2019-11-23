中國首實現雙龍探極　雪龍2初次陸緣破冰

中國首艘自主建造的極地科學考察破冰船「雪龍2號」， 一個多月前從深圳起航，執行中國第36次南極科學考察之旅，於北京時間周五（22日）終抵達南極中山站。過程中，雪龍2更進行了首次陸緣破冰作業。這次同行的還有另一艘考察船雪龍號，是中國首次實現「雙龍探極」的南極科學考察之旅。

北京時間周二（19日）雪龍2在前、雪龍在後，一同駛向中山站。到周三（20日）下午，兩艘在密集浮冰區航行時，雪龍曾多度被浮冰圍困，幸得雪龍2協助解圍，兩船其後抵達距離中山站近13海里的陸緣冰區。同日傍晚，雪龍2進行了首次陸緣破冰約1海里，為大規模海冰卸貨的雪龍開路。

與雪龍相比，雪龍2的破冰能力更強。在冰厚度1.5米加上雪厚度0.2米的環境下，後者能以2節至3節（1節約每小時1.852公里）的航速連續破冰行駛。考察隊領隊夏立民表示，航程至今，一切都按計劃進行。

於周三晚上10時許，考察隊44人先乘坐直升機前往中山站，給留守於該處的越冬隊員帶送蔬菜和水果。隨後於周五，搭載着225名考察隊員的雪龍和雪龍2也雙雙抵達中山站，開始進行大規模海陸空卸貨作業，總重達1450噸。期間，雪龍利用船載直升機向中山站吊運航空煤油等第一批物資。

按計劃，兩艘船將在長城站、中山站、泰山站、恩克斯堡島新站4個考察站，以及宇航員海、阿蒙森海、羅斯海進行綜合考察。