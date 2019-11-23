民營醫院濫做手術　手術台上逼病人碌卡付費

貴州遵義市警方花4年多時間調查，發現一間民營醫院以治療男性疾病為名，通過誘導就診、虛構病症等惡劣手段，故意傷害、敲詐勒索多名病人，其中有患者在短短數小時內被迫開刀3次。紅花崗區人民法院近日開庭審理此案。

其中個案為45歲的楊先生，他一直懷疑患有男性疾病，當用手機查閱相關病情時，最先顯示的頁面就是一家名為「遵義歐亞醫院」的男科醫院。楊先生輸入了自己的病症後，很快就有一個女客服主動跟他聯絡。客服表示，醫院正在搞活動，檢查費只需要幾百塊錢，楊先生便決定一試。

楊先生來到醫院，醫生告知病情比較嚴重，並安排楊先生開刀檢查。檢查後，醫生表示要立即做手術，但要楊先生先繳付5600元（人民幣，下同，約6300港元）。當時楊先生表示要回家拿銀行卡，院方稱車費可報銷。於是，楊先生在傷口沒縫合的情況下趕回家。

首次手術進行途中，醫生又指楊先生病情較預期嚴重。這次楊先生連手術台都沒下，便由醫生拿刷卡機讓他刷卡付款。誰知當楊先生第二次手術途中，醫生又說他一根血管堵塞。而當楊先生表示不欲再做手術時，醫生態度突然變得惡劣，最後楊先生迫不得已再在病床上刷卡。而經歷三次手術後，楊先生最終共花1.8萬多元（約2萬港元）。

然而，手術後楊先生未覺得身體情況好轉，醫院之後多次打電話詢問他手術效果，又稱請到一名北京的權威專家可替他進一步治療。結果楊先生再被說服，並前後兩次到醫院開刀檢查，換來的只是劇烈的痛楚。

經歷五次手術後，楊先生的病不但沒有治好，還花費數萬元，身體留下了六道疤痕。楊先生於是到公安機關報案，經檢查認定他因為第五次手術拉伸導致器官彎曲變形，屬輕傷級別。

警方於2018年5月正式對醫院展開立案偵查，同年6月，警方扣押醫院的網絡伺服器、手術費用帳簿和大量病歷。警方同時突襲醫院下設的網絡媒體部門，查扣涉案手機700多部，依法傳喚84名涉案人。