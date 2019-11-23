台行政院解封機密檔案　揭蔣經國逃亡路線

台灣的行政院日前配合機密檔案解密政策，陸續公開封閉多年的機密檔案。據台媒周六（23日）報道，一名台灣的國安官員透露，解密內容當中包括台灣的已故總統蔣經國在擔任行政院副院長丶院長時期，當局為其刻意設計的安全警衞計劃亦首次曝光。

報道指，蔣經國在1969至1978年期間分別擔任行政院副院長丶行政院長的職務，當局為其特別制訂一套安全警衞計劃，代號「長安計劃第一號」。當中涉及對蔣經國在行政院辦公的各項安全部署，包括在急難時如何安全脫離，據指文件機密等級被列為「極機密」，至今近達50年之久。

計劃顯示，蔣經國若遇攻擊丶包圍或是其他緊急事件，需從行政院脫離到其他安全地點時就會啟動脫離計劃，包括調派直升機直接從行政院內，從空中接走蔣經國；而另一條脫離路線則是由憲兵警部隊出動裝甲車輛接運蔣經國突圍。

在蔣經國擔任行政院副院長時期，「長安計劃第一號」就已其列為特別警衞對象，特別為設計各項安全脫離計劃，當中因應防空丶反情報以及安全脫離任務需要等部署，編制的軍憲警官兵，單是在行政院內就有高達98人。