鼠疫醖釀網傳謠言四起　兩岸疾控部門闢謠

大陸甘肅及內蒙古自治區今年已出現4宗鼠疫病例，其中更有一名患者死亡，事件經醖釀，導致兩岸人心惶惶。大陸近日網傳一份河北石家莊市鼠疫流行預防通知，裕華區疾控中心周六（23日）澄清，指中心沒有發出類似聲明，並報警處理。在台灣亦有傳言指，要小心大陸寄台的包裹帶菌，台灣的疾管署在周六亦發聲明闢謠。

據悉，大陸網傳的是一份名為「裕華區疾控中心通知」的聲明，指市民嚴禁帶幼兒到村裏或牧區遊玩，又指泥土中可能含有老鼠所攜帶的病菌。惟有人發現，聲明中多處標點符號用錯，同時沒有有關部門的公章。裕華區疾控中心工作人員表示，該聲明為虛假消息，中心暫時未接到轄區內，出現發現鼠疫患者的相關報告。

台灣網上近日也有類似的謠言，指在大陸「淘寶」上買衣服或包裹紙箱，可能會有感染鼠疫的跳蚤或蟲卵，並有可能傳入台灣。台灣的疾管署發文指出，當跳蚤叮咬已感染鼠疫的老鼠時，鼠疫桿菌會使跳蚤長期處於飢餓狀態，飢餓的跳蚤為了吃飽，會不停尋找新的動物吸血，不可能停留在紙箱或衣服上，因此不可能透過網購包裹傳入台灣。