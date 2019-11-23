外祖母患癌孫女車禍同命危　家人擲銀仔決定救誰

如果要你在兩名至親之間，只能選一個活下去，你會怎麽選？浙江杭州市一名許姓單親媽媽，近日正面對如此艱難的抉擇。許的女兒去年遇到車禍，一度命危一線，大小手術無數，很快就用光家中積蓄，而在今年9月，許的母親確診患上惡性卵巢腫瘤。由於女兒的治療尚未結束，而母親治病亦要用錢，許婦剩下的積蓄只能支付其中一人的治療費，令她陷入兩難。

據了解，許婦去年帶2名女兒出門散步時，一輛私家車失控，將大女兒撞飛，導致其右腦粉碎性挫傷，蛛網膜下腔出血，右側眼神經損傷。經過一年的治療，許婦已支付近200萬元（人民幣，下同，約225萬港元）的醫療費；當時的肇事者只賠了11萬元（約12.4萬港元），更表示寧願坐牢，也不會再賠錢了。許女表示，目前女兒已經有所好轉，但接下來的醫療費用還需要50萬元（約56.4萬港元）左右。

禍不單行，她母親被查出患癌，治療費用需要30萬元（約萬港元）左右。許女說：「如果救女兒，放棄母親自己就是不孝，要是自己救了母親，不讓女兒繼續治療，自己會恨自己一輩子。」她一度想用擲硬幣的方式，「聽天由命、決定救誰」，可最終她誰也無法放棄。