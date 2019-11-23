社科院發布《綠皮書》　未來氣候風險將持續上升

《綠皮書》預計，內地在21世紀末，高溫熱浪的次數可能會增加。（互聯網）

全球氣候暖化問題已經不是新鮮話，市民亦一直有所關注相關問題。中國社科院與氣象局周五（22日）在北京共同發布《2019年氣候變化綠皮書》，指出未來內地的氣候風險將持續上升，對內地的影響弊大於利。

《綠皮書》指出，20世紀中葉，內地升溫速率明顯高於全球同期水平，在「最壞情況」下，內地在21世紀末，高溫熱浪的次數可能會比目前增加3倍；其中廣東省的年平均氣溫，將會在2050年上升1.4℃，，到2100年時，平均氣溫將上升2℃。

另下，2018年全球平均溫度較工業化前水平高出約1℃，全球平均海平面再創歷史新高。發展中國家氣象災害風險通常較發達國家高，在2018年發生的848次自然災害事件中，有43%的災害事件發生在亞洲，居各大洲之首。

中國氣象局黨組書記、局長劉雅鳴表示，內地氣象局作為中國應對氣候變化的基礎性科技部門，將進一步做好科技基礎工作，推動加強部門合作，繼續支持《綠皮書》編寫和相關領域科學研究，為中國應對氣候變化提供更多高質量的科技和政策支撐。