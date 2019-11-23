台男不滿女友回娘家　竟虐待5個月大女兒

台灣桃園市一名25歲已婚女子因與丈夫感情不好，早前離家出走，並與一名蕭姓男網友同居，二人更於今年5月誕下女兒。衞生部門周五（22日）追查後者疫苗紀錄時，發現女嬰身上有遭虐傷痕，懷疑遭蕭男家暴，遂報警及通報社工安排兩母女至庇護場所；而蕭男涉施虐違反《兒少法》部分，目前由警方移送司法調查。

據指，女嬰母親無業，從小由祖母照顧長大，並與丈夫育有兩名幼子。惟她前年起與蕭男同居，而誕下的女嬰雖從母姓，但出生證明上的「生父」卻填上其丈夫名字。直至衞生所日前因孩子未施打疫苗追查下，後者才發現妻子外遇而提出離婚。

衞生所周五透過女嬰外婆接回母女，遂發現女嬰臉頰、眼眶紅腫，臉部及身上也有多處瘀傷，懷疑蕭男所為。該名逃家女子表示，蕭男平日在地盤打工，收入不穩；她在同居後幾乎都被關在家裏，手機更被沒收。至8月，她未有告知蕭男便偷帶孩子回娘家報平安，惟蕭男得知後向女兒施虐洩憤。

縣府社工查訪後表示，女嬰外婆每月約有2.5萬元新台幣（約6334港元）的收入，但平常要照顧其丈夫及中度智障的兒子，無力再照顧女兒及孫女，目前由縣府緊急提供庇護場所，並協助後續申請育兒生活津貼申請。