修例風波：官媒斥美國想利用香港遏制中國　純屬白日做夢

香港反修例風波未平之際，美國國會日前更完成《香港人權與民主法案》的立法程序，總統特朗普一旦簽署就會成為法律。對此，官媒上周六（23日）先後發表兩篇評論文章，批評一些美國政客火上澆油，繼續其反中亂港的險惡之舉，又指法案罔顧事實、混淆是非，美方利用香港遏制中國發展純屬白日做夢。

文章指，美國反華政客在香港暴力活動持續升級、民眾生命財產遭遇巨大威脅之時，卻顛倒是非，拋出有關法案，明目張膽為暴力分子撐腰打氣，對止暴制亂、恢復秩序的香港民意置若罔聞，表明他們關心的不是人權與民主，目的只是把香港推向更危險的深淵，用「香港牌」遏制中國發展。該文又強調，美方的圖謀必定落空，並呼籲其趁早收回禍亂香港的黑手，如一意孤行必將自食惡果。

另一篇文章則表示，當前香港面臨的不是所謂人權和民主問題，而是盡快止暴制亂、恢復秩序、維護法治的問題，強調面對如火燒老人等殘暴行為，任何有良知的人都會義憤填膺。然而，美方部分政客卻喪盡天良、泯滅人性，不斷為暴力犯罪分子撐腰打氣，偽善、冷血溢於言表，顯示香港秩序愈亂、暴力愈多，他們便愈起勁和亢奮，禍心就是盼着亂下去的香港成為手中阻遏中國的一張牌。

該文最後表示，中國受欺侮、被蹂躪的時代早就一去不復返了，美國倘想把霸權主義強加在中方頭上，純屬白日做夢、癡心妄想。