男大生名為「長弓莫及」　與「春秋戰國」是多年同學

湖北武漢科技大學一名男學生因名為「春秋戰國」，早前經媒體報道後，引起輿論熱議。不少網民認為春秋戰國只是孤例，殊不知該校另有一位男生叫「長弓莫及」，周六（23日）經媒體曝光後，再令網民嘩然。有趣的是，長弓莫及與春秋戰國自小便是同學，有網民坦言︰「取名字只有想不到的，沒有不敢叫的。」

長弓莫及表示，自己父親姓張、母親姓李，他本來應該姓張。惟他出生的時候，父親突發奇想，將張字拆開再反轉，便變成了長弓，而取名「莫及」則寓意「美好的前途，優秀到無人能及」。雖然不少人覺得名字怪異，但他本來則十分喜歡。

據了解，他與春秋戰國由初中開始便一直是同學，直到一同升上武漢科技大學後，仍在同校讀書。

有內地律師表示，子女承襲父母姓氏有利於提高社會管理效率。倘若允許隨意選取姓氏甚至恣意創造姓氏，則會增加社會管理成本，增加社會管理的風險性和不確定性；譬如，山東濟南市一名呂姓父親，在2009年曾想將女兒起名為「北雁雲依」，以其中北雁為姓、雲依為名，結果在當地辦理戶口時被拒，事後上訴亦被法院駁回。