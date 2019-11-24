調查指67.8台灣打工仔每月要加班　月均達21.6小時

台灣的「1111人力銀行」日前公布「上班族工時暨加班現況調查」，顯示有67.8%的受訪者每月都需加班，月均加班時數高達21.6小時。而據當地勞動主管部門的統計數據顯示，台灣去年人均總工時為2033小時，在全球位列第4。

該調查於上周五（22日）公布，其透過電子問卷收集了1105份有效樣本，顯示38.4%受訪者因工作性質、工作量太多、主管下班後用通訊軟件指示等原因，需要將公事帶回家中處理，有11.9%受訪者更需要經常「公事家辦」，為此平均每周多花逾5.7小時工時。

調查還顯示，台灣在職人士每天平均工時達8.8小時，41.6%受訪者認為自己工時過長，52%曾試過加班卻沒有加班費，另有22.1%表示可以補假但不能補薪。面對以上待遇，66.8%受訪者選擇消極應對，表示只能配合公司。至於經常加班的影響，64.1%受訪者指會產生職業倦怠，47.9%會有焦慮或失眠等，34.3%擔心影響家庭生活，26%則認為會導致身心失衡，如暴瘦或掉髮等。