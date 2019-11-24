英媒：中國摩天大樓瀕爛尾　現經濟衰退迹象

據英媒近日報道，隨着中國經濟放緩導致信貸供應減少，摩天大樓建築的熱潮正面臨壓力，不少工程停滯，瀕臨爛尾。有分析指這情況是經纃衰退的迹象。

《金融時報》報道指，根據10月30日一份信件顯示，中國最大房地產公司之一的綠地集團，因未能支付大筆工程款項，中國建築第三工程局有限公司已暫停475米高的武漢綠地中心工程。對此上海易居房地產研究院分析師嚴躍進表示，斥巨資興建、靠信貸融資的超高摩天大樓未能完工，屬經濟衰退的典型迹象，「倘放貸機構開始縮減規模，它們就會陷入困境」。

報道續稱，其他資金緊張的房地產開發商，亦艱難地維持高層建築項目，現時有十多座高300米以上的超高摩天大樓的工程已延遲完工，或落後於預定計劃，包括江蘇蘇州的中南中心。原定729米高的中南中心若建成，將成為全球第二高的摩天大樓，然而工程在2015年開工後不久即陷入停滯，有開發商員工更透露，目前最合理的選擇就是放慢施工步伐，直到市場復甦。

據報綠地集團已與中建三局制訂了計劃，即將恢復工程，武漢市政府亦已經要求該集團調整項目的建築高度。然而有數據顯示，今年第三季度當地寫字樓空置率達36.2%，接近歷史高位，對此房地產諮詢公司中國指數研究院的分析師李國政表示，綠地集團正面臨兩難，一方面已投入大量資金，不能放棄項目，另一方面則是即使繼續下去，也面臨着找不到租戶，同時要付天價維護費的風險。