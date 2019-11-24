深圳樓盤送住戶天台泳池　揭違建下令拆除兼罰款

廣東省深圳市坪山區一處私人樓盤其中一幢大廈，天台建有一個面積800多平方米的泳池，發展商聲稱是供住戶免費享用的設施。但今年中，泳池被揭發是違規加建，最終發展商被罰款228萬元人民幣（約257萬港元），並須拆除泳池。

今年6月，坪山區規劃土地監察局（下稱坪山土監局）利用無人機比對系統，發現龍光玖雲著3號樓的天台原本應該是水泥平台的影像，卻顯示為藍色花紋影像。坪山土監局立即派人前往現場核查，發現系統顯示異常藍色花紋影像為一座游泳池。

經進一步核查，該泳池在沒有辦理任何手續的情況下，加建天台隔層並建造泳池。相關部門負責人稱，開發商借助高層建築巡查較困難，在當局驗收樓盤後，經數個月偷偷摸摸建成該游泳池及配套設施。

龍光玖雲著的開發商是深圳市龍光房地產有限公司（下稱龍光地產）及其獨資子公司深圳市駿騰置業有限公司（下稱駿騰置業），去年中陸續交樓。在樓盤開售時，開發商謊稱泳池是供住戶使用的免費設施，但事實上，該泳池是一個無規劃、無圖紙、無報建的違建物。相關部門負責人更稱，由於泳池注水所產生的壓力未經任何部門檢測，存在巨大安全隱患。

今年7月，坪山土監局進行調查期間，龍光地產及駿騰置業均拖延提交設計圖紙，拒絕提供工程款項銀行紀錄、游泳池及配套設施的相關決策文書。經過聽證後，坪山土監局本月8日責令龍光地產及駿騰置業自行拆除泳池及相關配套設施，並按工程造價一倍的金額判處罰款。兩家公司本月20日已繳納罰款，並完成拆除違建的泳池及配套設施。