疑為王立強詐騙案判決書曝光　曾騙女友好友15.5萬人民幣

上海公安局靜安分局上周六（23日）指，自稱為中國當間諜的王立強是一名涉嫌詐騙罪的在逃人員。事後有媒體翻查法院文件發現，於2016年曾有一名同名同姓的人，在福建光澤縣人民法院因詐騙罪成，判處有期徒刑1年3個月、緩刑1年6個月，與公安局公布的內容相若，疑為同一人。

上海市公安局指，王立強因詐騙罪被福建省光澤縣人民法院判處有期徒刑1年3個月，緩刑1年6個月；惟至2019年2月，王立強虛構進口汽車投資項目，詐騙一名束姓商人約460萬元（人民幣，下同，約519萬港元），警方於4月19日以涉嫌詐騙罪對其立案偵查。通報又指，王立強同年4月10日前往香港，惟經核查，其持有的中國護照及香港永久性居民身份證件均為偽造。

福建省光澤縣人民法院一份編號為「（2016）閩0723刑初77號」的判決書指，王立強涉嫌犯詐騙罪，於2016年3月4日被刑事拘留，同年3月10日被取保候審，於同年9月28日被提起公訴，案件在翌月14日公開開庭審理。

該文件指，王立強於2015年6月透過女友褚某認識受害人高某，王翌月聲稱可為對方辦理子女上學事宜，騙取對方2.5萬元（約2.8萬港元）。同年8月又以炒股的名義，騙取高某13萬元（約14.6萬港元），惟最終王立強僅還得3.5萬元（約3.9萬港元）。