中巴婚姻中介問題多　內地漢娶妻受騙客死異鄉

中國與巴基斯坦經濟關係日趨緊密，不少內地人決定到巴國定居，近年興起一股中巴婚姻的中介熱。惟當中陷阱處處，有內地男子深陷騙局，甚至被軟禁索錢，更甚者有人客死異鄉。

內媒近日報道，山東菏澤有不少男子到巴基斯坦娶妻，其中轄下的鄄城市半年來已有50多人，然而菏澤涉外婚介機構非常多，惟違規中介亦不少。據報菏澤今年已有44家非法婚介被取締，其中36家來自鄄城縣。有婚介代理透露，很多內地男子為娶妻不惜借錢，而每個客戶可能經過好幾個代理轉手，層層加價。然而不少中介以錢說服女方父母，令騙婚問題嚴重，遇騙個案隨之增加。

王振傑則是其中一名遇騙的男子，他在今年4月赴巴基斯坦迎娶名為蘇雅的女子，惟她婚後不久便消失。不少同赴當地娶妻的男子均表示，他們妻子亦陸續離開自己，主要原因都是家人婚喪嫁娶、生病出事等。一眾男子於是找中介回應要求回國，惟中介一方卻要他們簽署聲明，表明是自願回國，而王男好不容易才能回家。

另一對父母為了替其患精神分裂症的兒子劉輝娶妻，找來中介搭路赴巴基斯坦。劉輝娶妻此行花下17萬元人民幣，惟抵埗後發現受騙，希望早日回國。惟家人們希望他多留幾日，認為是陌生地方不習慣。雖然劉輝還是買了機票回家，惟他等不到回國卻客死異鄉，原因未明。其父表示，警方稱事件不涉及刑事成分，至今無法釋懷。