城管翻牆入屋　老夫婦欲阻止被打至腦震盪

內地城管執法再掀爭議。江西省近日傳出「上饒城管翻牆入院打老人」的畫面，市民朱先生指控多名城管闖入家中，將其年屆7旬的夫母打至腦震盪。官方事後發通報，強調涉事城管沒有打人，但已被責令停職，並配合警方調查。

家住江西上饒龍牙亭社區的朱先生表示，上周四（21日）5、6名穿制服的人，翻牆闖入家中花園拔蒜，朱先生見狀欲報警，對方企圖離開，但朱先生追上前，雙方發生拉扯。期間，朱先生的父母剛好返家，本欲上前勸架，卻反被對方按在地上打。

當地街道辦人員事後證實涉事人員為城管，又表示會進一步了解。事件經報道後，信州區領導即責成轄區街道及相關部門進行調查核實，並於上周六（23日）發通報指，經核實，朱父多次被投訴在住所擅自建花園種菜、養雞，產生的臭味及噪音對鄰居造成嚴重生活影響。在社區幹部多次上門調解未果的情況下，上周四約下午2時40分，北門街道聯合信州區城管局工作人員到朱家調查，但在家的朱先生拒絕開門。

工作人員之後在鄰居允許下，經鄰居花園進入朱家花園，過程中，趕回家的朱先生父母不僅不配合，還辱罵工作人員，朱父又拿棍攻擊工作人員致3人受傷。為免傷及其他群眾並防止事態擴大，工作人員於是制止，雙方拉扯期間造成朱父摔倒在地受傷，但通報指工作人員沒有毆打朱父。轄區派出所接報後，將有關人員帶到派出所調查。