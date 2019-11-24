毒販帆布袋藏海洛英及冰毒　市值約5.8億港元

各地政府繼續聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團， 雲南警方近日通報破獲一宗特大運毒案，共繳獲接近200公斤海洛英及冰毒，市值約5.8億港元。警員並當場查獲毒款90多萬元人民幣（約102萬港元），扣押6輛涉案車輛，逮獲3名毒販。

據辦案警員表示，今年9月初，警方獲得重要線索，指有多名可疑人員欲從境外購買毒品入境中國販賣，孟連縣公安局隨即成立專案組偵查。

上月17日凌晨，專案組警員根據掌握信息，在臨滄市滄源縣至耿馬縣的一條公路上截停一輛私家車，並控制車上郭姓司機和李姓乘客。之後警員搜查車輛，在車廂後座和車尾箱發現7個帆布袋，打開後發現多個綠色和黃色的包裹。10多名警員之後花耗6個多小時將所有包裹拆開，發現裏面裝着一些白色粉末和晶體，經鑑定為海洛英和冰毒，前者共重約117公斤，後者則共重約80公斤。

警員於辦案過程中，又逮捕另一名負責探路的陳姓疑犯。經審訊，3人對販毒事實供認不諱，目前已被公安機關刑事拘留。警員相信，這次成功截斷一條從境外通往境內的販毒通道。

今次是過去383日第85宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志去年4月已親自南下深圳主持會議。有分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強合作打擊由黑幫操控的霹靂可卡因跨國犯罪活動。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。「上海仔」主要從事的勾當是一條龍由生產到販賣毒品，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、韓國及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除有人「走佬」後，瘋狂出貨。