中紀委整治官員送禮謀私利　查處問題2848宗

中紀委周日（24日）通報，全國各級紀檢機關在整治黨政領導幹部、國企管理層以送禮謀取私利的問題取得成效，至今共查處有關問題2848宗、處理4217人，其中移送司法機關749人、給予黨紀處分2009人、政務處分1161人、組織處理449人、誡勉307人、通報曝光典型問題856宗，各部門單位都結合實際情況，定立了規範管理的制度。

通報中提到多宗典型案例，包括貴州茅台集團前董事長袁仁國受賄案，官方對全省違規參與經營、收送茅台酒的問題進行大起底，嚴肅查處黨政領導幹部、國企管理人員以茅台酒謀取私利等問題167宗，處理180人，並取消514家違法違規經銷商的經營權。

在「天價煙」問題上，國家煙草專賣局帶頭展開專項檢查，查處領導幹部利用煙草專營權謀取私利問題，立案111宗，處理300人，通報曝光典型案例81宗。其中黑龍江省哈爾濱市煙草專賣局營銷管理處前處長朱某，被留黨察看2年、行政撤職處分，並降級為科員。

通報強調，黨政領導幹部、國企管理人員以管轄範圍內的名貴特產、特殊資源作為利益輸送的媒介，大搞權錢交易、政治攀附，違反黨的紀律和國家法律，嚴重破壞政治生態。紀監機關將會同有關部門加大整治力度，從制度上進行規範和完善。