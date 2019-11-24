試駕Tesla失控撞欄　男司機離奇墮橋慘死

台灣新北市一名23歲華姓男子，周日（24日）試駕一輛特斯拉（Tesla）私家車，駛經一條行車天橋時失控，衝向護欄撞毀，導致包括華男在內3人受傷。惟華男獲熱心市民救出後，又因不明原因越過護欄，由16米高的行車天橋摔落地面，當場死亡。目前，事故的發生經過與肇事原因，警方仍在調查中。

事發於當日下午1時許，華男因計劃購買特斯拉汽車，便到內湖區某汽車店試駕。當時，22歲的李姓營業員坐在副駕駛位子，隨車的還有一名24歲明姓南韓籍人士。車輛行至樟樹二路高架橋上時，突然失控釀禍。李某及明某事後均有受傷，但意識清醒，目前已送醫治療。

由現場圖片可見，該輛試駕的特斯拉私家車事後嚴重損毀，車架變形，車頂整個飛出。當局出動多輛消防車前往事發地戒備，警方與救護員均前往處理事件，2名傷者均被內湖國防醫院救治。事故導致該段高速公路往汐止方向的交通受影響，警方已經實行交通管制措施，並在下午3時左右恢復通車。

警方引述李姓營業員指出，李某當時曾見到華男在路人協助下落車，但是不清楚他最後為何會翻過天橋護欄墮亡。另從現場圖片可見，天橋一側的護欄有隔音板阻擋，傷者不可能翻越，而另一側的護欄亦約1米高，對重傷者而已，翻越護欄非常困難，目前警方正在調查男司機墮橋原因。