自治區召開警示教育大會　逾4400黨員觀看反腐影片

內蒙古自治區政府上周六（23日）召開警示教育大會，讓全區4400多名黨員幹部在14個會場同步收看反貪腐教育片，當中提及內蒙反腐史的第一大案「李建平案」及其他案例，又播出違紀幹部的懺悔畫面話語。自治區黨委政法委副書記、公安廳廳長衡曉帆表示，黨員幹部時刻面臨被腐蝕的風險，有關案件再次警醒大家，全面從嚴治黨永遠在路上。

該部名為《迷失初心的代價》的教育片全長2個多小時，先講述呼和浩特市經濟技術開發區黨工委前書記李建平嚴重違反六項紀律、八項規定精神，在十九大後仍頂風作案，甚至在其被留置調查的當天，仍有巨額資金準備轉入他的賬戶，但被有關部門發現而未得逞。

然後又提及內蒙古能源建設投資（集團）有限公司前董事長魯當柱為謀取個人利益，利用擔任國企領導職務大肆挪用公款，收受他人巨額財物。魯為求仕途順利、逃避責罰，專門在居所內專門佈置了20多平方米的佛堂，供奉大小佛像10餘座，早晚燒香拜佛及念經。

影片尾段又播出下台幹部懺悔的說話、辦案人員拍攝的照片，並剖析相關案件，最後強調無論是從哪一級的政府部門，被查處的官員無不是遺忘初心、背離使命，他們集政治蛻變、經濟貪婪、作風霸道於一體，最終在違紀違法的道路上漸行漸遠。