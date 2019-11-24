內地極限挑戰第一人墜亡　法院判直播平台賠3萬人仔

自稱「國內極限高空挑戰第一人」的湖南青年吳永寧，早年攀爬高樓危攝時，意外墮樓身亡；吳的家人事後以網絡侵權責任為由，將北京密境和風科技有限公司（下稱花椒直播）告上法院。案件上周五（22日）在北京市第四中級人民法院二審宣判，法庭維持一審判決，花椒直播須賠償吳家人各項損失約3萬元（人民幣，下同，約3.4萬港元）。

事件緣於2017年11月8日，經常在花椒直播發布徒手攀爬高樓短片的吳永寧，當天攀爬長沙華遠國際中心時失手墜亡。吳的母親何女士便將花椒直播訴至法院，指吳墜亡時正處於和花椒直播的簽約期內，故花椒直播與吳死亡有直接的推動和因果關係，應承擔責任。

惟花椒直播答辯時此為，直播平台提供訊息存儲空間的行為，並不具有在現實空間侵犯吳永寧人身權的可能性，不是侵權行為；其次，吳永寧上傳的視頻內容並不是法律法規禁止內容，被告沒有應當處理的法定義務，不做處理不具違法性。

案件今年5月21日在北京互聯網法院一審時，法庭認定被告應對吳永寧的墜亡承擔相應的網絡侵權責任，但吳本人應對其死亡承擔最主要的責任，被告對吳永寧的死亡所承擔的責任是次要且輕微，故判處被告賠償3萬元。花椒直播不服上訴。二審法庭則認為，一審判決認定事實清楚、適用法律有誤，但裁判結果正確，因此判決駁回上訴，維持原判。