自製新型毒品「小樹枝」販賣　速遞員判囚6年半

江蘇江陰市一名朱姓男子，早前因販賣新型毒品「小樹枝」被捕。案件近日在江陰市人民法院審結，朱男販賣毒品罪成，被判有期徒刑6年6個月，並罰款3萬元人民幣（約3.3萬港元），剝奪政治權利1年。據了解，此案是當地首宗「小樹枝」毒品案判刑。

朱男原是一名速遞員，去年2月認識一名鄭姓男子，經其指導下學會製作「小樹枝」，並通過其買入原料。朱男的主要客源分布在各個酒吧中，售賣對象以17至28歲的青年人為主；每根「小樹枝」成本約10元（人民幣，下同，約11.3港元），售價150元至300元（169至338港元）不等。他又曾嘗試通過速遞、外賣、網約車等送貨，至案發時合共售出200多根。

檢察官龔雪嬌介紹，「小樹枝」含有AMB-FUBINACA成分，呈黑褐色，長約4.5厘米，直徑約2毫米，外觀似樹枝，又被稱為「雅典娜小樹枝」「維納斯香薰」「派對小樹枝」等，屬於第三代毒品；吸食「小樹枝」後會出現頭暈、惡心、氣短、胸痛等症狀，嚴重的會引起心臟驟停和失去意識，1克「小樹枝」更相當於5.5克海洛英。由於它一般分成若干段，混在香煙中吸食，交易方式隱蔽，使打擊難度相對困難。