中央加大知識產權保護　將修改專利法強化判刑力度

在中美貿易談判中，知識產權保護長期是雙方最大的爭論點。官媒報道，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關於強化知識產權保護的意見》，要求各地區各部門結合實際情況，認真貫徹落實。當中提出加大懲罰力度，修改完善專利法及商標法、加強專業技利支持和檢測、加強跨部門跨區域協作辦案等23方面的措施，在2022年前遏制侵權多發的現象。

意見提出，要加大侵權假冒行為懲戒力度，在專利、著作權等領域引入侵權懲罰性賠償制度，並大幅提高賠償額上限；強化民事司法保護，有效執行懲罰性賠償制度；研究採取沒收違法所得、銷毀侵權假冒商品等措施；規制商標惡意註冊、非正常專利申請等行為。

加強專業技術支撐及研發，通過源頭追溯、實時監測、在線識別等強化知識產權保護，並建設侵權假冒線索智能檢測系統，提升效率及精準度；制定跨部門案件處理規程，健全重大案件聯合查辦和移交機制；建立重點關注市場名錄，針對電商平台、專業市場、進出口等關鍵領域，建立行政執法、仲裁、調解等快速處理渠道；推動電商平台建立運用專利權評價報告，快速處置侵權投訴；指導各類網站規範管理，刪除侵權內容。

另外加強國際合作及海外維權援助服務，完善海外知識產權糾紛預警防範機制，建立國外知識產權法律修改變化動態跟蹤機制，及時發布風險預警報告；按照國家有關規定，對在知識產權保護工作中作出突出貢獻的集體和個人給予表彰，激發公眾積極性。

官媒形容，該份意見是首個以中共中央辦公廳、國務院辦公廳名義出台的知識產權保護工作的綱領性文件，將以前所未有的力度，推動中國知識產權保護水平全面提升。

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