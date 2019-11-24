江門海關破內地最大宗堅果走私案　涉額逾37億人民幣

內地近日搗破一宗大型堅果走私案，內地官媒周六（23日）播出專欄節目，介紹該次走私案，共拘捕12名疑犯，現場查獲各種堅果294.39噸，估計市值4.3億元（人民幣，下同，約4.8億港元），部分堅果更來自疫區。經查，該走私集團4年來，走私堅果8.03萬噸，市值高達37.33億元（約42.14億港元），為全國最大宗堅果走私案。

江門海關緝私局局長李明表示，該案件走私環節多，組織分工細緻明確，犯案時間持續長達4年多，涉案堅果種類達6、7種，主要分布在廣東江門、深圳，以及廣西憑祥、雲南昆明等地。經查，該集團利用越南邊境附近的邊民互市貿易政策，通過非設關地，偷運從全球收集來的堅果走私到內地。

進入內地境內後，集團會更換沒有任何標識的包裝，偽裝成本地產堅果，再轉運至內地多間堅果生產企業，製成各品牌堅果，傾銷至內地市場。據相關部門統計，內地堅果消費每年增長，去年已達1300多億元。然而，正規進口堅果數量於內消數量不成比例，證明內地堅果市場存在大量走私問題。

據參與破獲該次走私案的海關緝私人員表示，被查的200多噸堅果，其中近50噸黃曲霉素超出國家標準，這些不合格堅果外觀看似與普通堅果無異，難以用肉眼鑑別，但一經食用，將對消費者的身體造成威脅。