韓國瑜籲立案調查王立強　台調查局︰正向澳方了解

台灣的總統大選將於明年1月舉行。國民黨參選人、高雄市長韓國瑜周日（24日）前往嘉義市參加活動，被問到王立強一事時，他要求台灣的國安局和調查局成立專案組調查，又呼籲台灣的蔡英文總統趕快立案，不要有一分鐘拖延。調查局回應指，「共諜案」事實不明，該局正透過各種管道向澳方了解，等事件較為明朗後，再決定是否立案調查。

韓國瑜指出，他以為去年競選高雄市長的怪事已夠多，想不到今年更多，「離投票剩40多天，又冒出一個阿貓阿狗拋出國際大新聞」。他呼籲調查局立案，向台灣人民保證有證據就辦到底、勿枉勿縱，沒證據就不要放假新聞。他亦當場炮轟通訊傳播委員會主委只為民進黨服務，正考慮控告主委瀆職、妨礙選罷法，意圖使人不當選。

對此，調查局官員指出，該局已透過國際事務處向駐澳洲坎培拉當地的法務秘書，向澳洲邊境署、聯邦警署，查詢了解王男入境澳洲紀錄。該局認為，王立強是否「共諜」尚待查證，若屬共諜案將由國家安全維護處立案搜證調查，若只是「烏龍共諜」，可能與影響選舉的「假訊息」有關，則由外勤調查處站立案處理。