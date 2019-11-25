台軍情局前副局長：王立強不了解陸情報體系　謊話亦外行

大陸男子王立強日前向澳洲傳媒聲稱，自己為北京當局做間諜協助滲透台灣，以影響選舉。對此，台灣的軍情局前副局長翁衍慶周日（24日）接受台媒訪問表示，王根本不是諜報人員，從訪談中暴露他連說謊也很外行，對大陸情報體系的了解亦非常薄弱。鴻海集團前董事長郭台銘則指出，事件牽涉安全及法律問題，希望藍綠兩黨都予以重視及查清楚。

曾在軍情局任職35年的翁衍慶表示，王立強的說法有多個不合理之處，例如他自稱出身總參謀部，但對自己任職哪個單位卻隻字不提，也未提到其官階、職務，而事實上自大陸軍改後，總參謀部早就改稱「聯合參謀部」，負責情報的情報部也改稱「情報局」，王顯然不清楚；又例如，涉及香港銅鑼灣書店事件的大陸機構應是公安部之下俗稱「國保」的第一局人員所為，王宣稱自己參與過此事件是極外行的謊話。

翁續稱，情報世界講究門當戶對，軍隊更重視論資排輩，倘王立強真的出身軍方情報系統，必定畢業於解放軍國際關係學院，惟其自稱美術學校畢業，應根本進不去，且以他僅26歲的年紀，最多只是中尉或上尉等級，不可能從事對台對港這種高層級的業務。加上情報員在外活動每次任務只有一個身份，不可能一次發予多個假身份證件，否則一旦被查獲就會穿幫。

翁進一步指出，王立強宣稱自己妻子也是被派到澳洲的情報員是不符行規，因駐外情報人員的家屬一定會留在大陸，避免當事人叛逃，加上對於外國間諜投誠，世界各國必然會小心保護避免其遭到追殺，像澳洲這樣讓他向媒體大談自己工作是不可能的。翁最後表示，王立強應只是為了爭取在澳洲居留，才宣稱自己是政治犯以爭取不被遣返。

台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋也在社交網Facebook發文指，即使王立強案件屬實，他看起來也只是比較像是中間人，可理解為某情報人員的「執行秘書」。郭台銘則表示，王立強案件是安全問題，但沒有拿到證據前不能妄加預測，他呼籲執政民進黨及在野國民黨都要就事件查清楚，因相關指控確實影響到台灣的選舉。