涉擅移15噸含毒大閘蟹　管理人遭判囚4個月

台灣一名蕭姓業者早前涉嫌與2名報關業者，偷販售含有有世紀之毒之稱的「戴奧辛」的大閘蟹。基隆地院近日就案件審理，奕大公司負責人林暐鵬作為具結先行放行存置地點管理人，在未經檢驗下擅自移動約15噸大閘蟹，被判囚4個月，得易科罰金。

判決書指，侑豐企業去年10月15及17日分別從大陸進口共1400箱大閘蟹，但林男未待檢驗完成，便在隨後幾日將其中541箱運送至未知處所，並請蕭男協助找倉儲公司，將476箱大閘蟹運至桃園存放。經當局查核，驗出第一批大閘蟹戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和嚴重超標。

林男辯稱，現場的大閘蟹均留在現場貨櫃，至於當局所載減少的數量可能是貨物失重或大閘蟹死亡。不過法官認為，即使大閘蟹因各種因素致減少重量，但外箱數量應不至於因重量減少而改變，且就算拆箱保養大閘蟹仍須將其放回箱內，不可能留存大量空箱。此外，法院指出，若非林男親自授意運送，少了的箱數不可能如此多，認定其辯稱不可信。

最終，判決書指林男明知檢驗結果可能不合格仍違法移動物件，導致含劇毒的大閘蟹不知去向，造成民眾安危，但法院考慮到他無前科，且坦承過失，故依過失犯食品安全衞生管理法，運送有毒或含有害人體健康的物質或異物罪作出上述判決，全案仍可上訴。