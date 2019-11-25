王立強否認自己是詐騙犯　稱若說謊不會獲澳洲保護

上海公安局靜安分局日前指，自稱為中國當間諜的王立強是涉嫌詐騙罪的在逃人員，事後有媒體透過法院文件發現2016年確有一名同名同姓者曾在福建光澤縣人民法院因詐騙罪成而獲刑。據澳洲媒體周日（24日）報道，王立強已透過律師發聲明否認是詐騙犯；同日澳媒播出預錄電視節目，王立強再強調自己所說為事實。

王立強的聲明強調，自己並無刑事犯罪紀錄，又指自己已向澳洲政府提交宣誓書，他會信守，因他知道作虛假陳述的後果會很嚴重。因批評北京當局，早前被禁止入境中國的澳洲國會情報及安全委員會主席黑斯蒂（Andrew Hastie）則表示，澳洲政府應對王立強予以庇護，准許他留在澳洲。至於負責移民事務的澳洲內政部則未有就案件作出評論。

澳洲第九頻道（Nine Network）則在周日晚播出「60分鐘」（60 Minutes）節目，王立強首度在電視上就事件陳述。王重申他策劃滲透香港的大學、參與銅鑼灣書店事件、替台灣高雄市長韓國瑜助選等屬實，並指是香港上市公司「中國創新」和「中國趨勢」董事會主席向心吸納他做間諜；又強調如果他說謊，澳洲政府便不會保護他，「這對我沒好處」。

節目中受訪的還包括台灣的外交部政務次長徐斯儉，他表示，如果明白北京當局的管治方式，便應該不會對其利用間諜試圖操縱台灣選舉一事感到驚訝。他又稱，國際社會應關注台灣，因這不是大陸和台灣之間的事，而是世界上兩大政治陣營的事。