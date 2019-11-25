婦人教囡囡做功課發脾氣　遭母親諷：你也有今天

家住上海的劉天霓近日在輔導其女兒做功課時，由於女兒態度不認真，於是大發雷霆。未料，劉女母親從外面走進來，拿出一封劉女父親23年前寫的家書，嘲諷道：「哈哈哈哈，你也有今天」。

原來，劉天霓小時候也非常頑皮，經常做功課不認真，當年她的父母在輔導她做功課時，也是雞飛狗跳的情況。他父親在給她輔導功課時，甚至還氣憤地寫下了一封家書，故意留下給自己女兒未來看的。信中開頭寫到，「爸爸非常氣憤，氣憤你對學習不嚴謹、氣憤你不理解爸媽的一片苦心、氣憤你為何不爭氣！」

信末，劉女父親則寫着寄語「不為人父母，如何品嘗做父母的艱辛。總有一天你也會為人父母，那麼，現在我們就留下這封信，20年以後，看你如何教子呢？」更把當年的作業也一併留了下來。劉女看着自己女兒，再看了看父親的筆迹，頓時苦笑不得。

事件上傳至網絡，引起網民熱議，有網民表示，「這就是傳承，都是這樣過來的！」、「沒為人父母時，永遠體會不到為人父母的那份『快樂』與責任」、「珍惜當下，好好學習，不給未來的自己留遺憾」。