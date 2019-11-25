業主不滿入市後樓價跌　闖售樓處搗亂

入市買樓，樓價升固然可喜，但即使樓價跌也只能怪自己。近日山東濟南一處樓盤售樓處，遭人闖入破壞。據知搗亂者竟是一批買入該樓盤的業主，他們不滿買入樓盤後不足一年，樓盤每平方米售價下降4000元（人民幣，下同，約4500港元），認為發展商有欺詐之嫌。

從事發現場畫面所見，多人身穿印有樓盤名稱以及「欺詐業主」字眼的背心，闖入售樓處，並與現場職員發生衝突，期間一些展示設施被人推倒在地上。

據闖入的人表示，他們於今年上半年認購了該樓盤的單位，當時樓價每平方米為1.8萬元（約2萬港元），但到了下半年，樓價已跌至1.4萬元（約1.6萬港元）。他們認為發展商有意欺詐，導致業主利益受損，因而到場抗議。

據售樓處職員稱，樓盤不同單位售價不一，目前出售的單位售價從每平方米1.3萬元（約1.5萬港元）至1.5萬元（約1.7萬港元）不等。職員又解釋，售價較便宜的單位都是新開售的單位，與抗議業主所買的單位不同座樓。至於有業主希望將單位退回，職員表示假如符合條件是可以的，條件不符則沒辦法。

職員又強調，樓盤已售出大量單位，大部分業主都明白樓價或有升跌，鬧事的業主僅少數，約7、8戶。職員事後已報警，目前正與涉事業主進行協商。

據知，涉事樓盤去年中也曾發生業主維權事件，原因是有業主不滿買樓時發展商聲稱單位前方無高樓阻擋，並享有湖景。誰知一年之後，單位前方百多米外竟建造了4幢住宅和辦字樓。更令業主氣憤的是，有關項目規劃在業主買樓前已獲通過，質疑開發商故意隱瞞。