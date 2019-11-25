民調指5成人支持民進黨　拋離國民黨20%創新高

台灣的2020年總統及立委選舉迫在眉睫，民進黨自從在去年底九合一地方選舉中慘敗，到近期因香港局勢問題，市民認同度重返3年前的高位。面對內外夾擊，國民黨在未來不到2個月的大選關鍵時刻，民望能否止跌回升，值得關注。

台灣民意基金會周一（25日）公布政黨認同的最新民調，假如受訪者要從民進黨和國民黨之間，揀選理念與主張較自己接近者，結果顯示近5成人認同民進黨，不足3成人對國民黨表認同，兩黨差距達20%，是近三年來最大。

若加入其他政黨比較支持度，民調顯示有33%人支持民進黨，23.9%人支持國民黨，其餘台灣民眾黨、時代力量，以及親民黨的支持度，約10%至3%不等。

該基金會董事長游盈隆表示，與2個月前相比，民進黨認同者增加近10%，國民黨認同者則減少逾4%，一來一回令兩黨差距擴大。游盈隆以關係政黨形象甚巨的不分區立委名單為例，民進黨不分區立委名單雖無甚可觀，但國民黨名單卻引起黨內外極大爭議，勢必對政黨形象與認同造成極大的傷害。