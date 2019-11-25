外省工食野味後染鼠疫　牧民：不熟當地民情

內地今年先後發生4宗鼠疫病例，當中3宗來自內蒙古自治區錫林郭勒盟。內媒周一（25日）披露最新一宗病例個案更多詳情，指患者劉慶喜（化名）與3名工友進食一隻野兔後感染腺鼠疫。當地牧民認為，劉男作為外省人，不知道當地人早已不吃野味的習慣而染病。事件再令人關注野味暗藏惡菌等議題。

報道指，在蒙金礦業加布斯鈮鉭礦工作劉男，本月初捉到一隻誤趁工地的野兔，遂與數名工友進食分享。詎料劉男事後反覆發燒，即時服藥後仍未見好轉，經求醫後確診腺鼠疫。有牧民指，外省工人染病是因為他不了解錫林郭勒盟民眾的情況和生活習慣，只要不觸碰和食用野生動物，便不會感染，「不然我們早得（鼠疫）了」。

然而，早於2004年內蒙古蘇尼特右旗便有牧民因進食野兔後，感染肺鼠疫個案。專家指，當老鼠達​​到一定數量後，鼠疫菌擴散至其他囓齒類動物和人類的風險隨之增加，當生態環境退化，鼠疫更容易氾濫。除鼠疫外，同令港人恐懼的沙士（SARS）等病毒，均可能會潛伏在野味體內，即使已經徹底煮熟，病毒亦有機會在烹調過程中傳播。

另有專家指，只要民眾不私自捕獵、剝食疫源動物、攜帶疫源動物及其產品出疫區，同時醫院和政府可及時公布相關人類及動物的死亡個案，甚至是疑似個案，鼠疫則可變得可控。