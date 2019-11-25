毋懼關稅影響　中國推高價格進口美國杏仁

廣東江門市近日破獲一宗大型堅果走私案，涉案市值高達37億元人民幣（約42億港元）。據日本媒體報道，由於中美爆發貿易戰，中方對美國的堅果加徵關稅，加上中國對堅果市場的需求大，預料堅果價格上漲的趨勢將會持續。

報道指，美國的杏仁產量佔全球約8成，其中加州更是全球最大的杏仁產地。今年春季，部分產地受氣候影響，將全年的預期產量下調，由5月初步估計創歷史新高的25億磅，兩個月後下調至22億磅。而美國的杏仁價格也從5、6月每磅約3.2美元（約25港元），上漲至7月每磅約3.6美元（約28.1港元），增幅超過1成。

隨着消費者的健康意識不斷提高，全球果仁、杏仁奶等堅果產品需求殷切；尤其在中國沿海較發達地區，傳統飲食文化不斷滲入西方元素，也令杏仁的需求大增。

中國去年夏季對美國產杏仁徵收50%的關稅，今年9月更提高至60%，令不少中國進口商轉向其他國家購買。美國加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）曾在州眾議院聽證會上反映貿易戰對當地農業的影響，出口至中國的杏仁更減少三分一。

但據加利福尼亞杏仁協會報告顯示，今年8至10月美國產杏仁對華出貨量較去年同期上升29%；日媒分析，由於澳洲產杏仁已無法滿足中國市場需求，因此不得不買美國產杏仁。

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