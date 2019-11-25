謀利4200萬人民幣賄6官當保護傘　涉黑惡主犯判囚25年

湖南省益陽市夏順安、夏順泉、范桂明等11名被告，自2001年底起在組織及參加黑社會，在益陽壟斷漁業、礦業圖利，作惡多端，更曾多次行賄6名政府公職人員，成為組織「保護傘」，涉款200多萬元（人民幣，下同，約226萬港元）。眾被告因犯組織、領導黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪等罪，被判囚2年3個月至25年不等刑期。

法庭文件指，夏順安等人在2001年底，以沅江市順安實業有限公司為名，糾集多名組織成員，在3處湖泊修建矮牆，打造四人湖泊，並毆打、辱罵、恐嚇、毀壞、勒索他人財物，同時禁止他們在指定地區捕魚、釣魚和採沙，從中圖利至少5120萬元（約5798萬港元）。

此外，該組織為獲更多政府消息，先後22次向湘陰縣、沅江市的國家工作人員鄧宗祥等人行賄，充當其「保護傘」。法院最終判定，夏順泉、范桂明、肖建軍因組織、領導黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法採礦罪等多罪罪成，判囚8至16年。其餘被告判囚2年3個月至7年6個月，而主犯夏順安則囚25載。